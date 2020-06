Wakacje 2020. UE otwiera granice zewnętrzne

Jak podaje IAR, Chorwacja, która kończy swoje przewodnictwo we Wspólnocie, uruchomiła procedurę pisemną w sprawie stopniowego otwierania granic zewnętrznych zamkniętych od połowy marca w związku z pandemią koronawirusa.

- Podróże zagraniczne są kluczem do turystyki i biznesu, a także do ponownego łączenia się rodziny i przyjaciół - powiedziała niedawno europejska komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson.

Otwarcie granic zewnętrznych UE

Jak wynika z ustaleń IAR czy Reutersa, na razie wjazdu do UE nie będą mieli m.in. obywatele Stanów Zjednoczonych, Izraela i Rosji.

Co ważne, lista, która powstanie nie jest wiążąca dla krajów członkowskich Unii. Ochrona granic to kompetencje narodowe i każde państwo podejmuje decyzje w tej sprawie we własnym zakresie. Jednak Komisja Europejska zaapelowała o skoordynowane działania.