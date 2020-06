Bon turystyczny 500+. Wiceminister zdradził, na co można go wydać

Nie trzeba będzie płacić jednorazowo. Bon będzie można wykorzystać wielokrotnie. Posłuży nam jako swoisty substytut karty płatniczej. Minister podał przykładowe propozycje wykorzystania środków z tokenu: na hotel, przewoźnika czy spływ kajakowy. Limit na jeden bon będzie wynosił 500 zł. Nie można go sprzedać, bo będzie przypisany do każdej rodziny.

- Otrzymamy kod uprawniający do wykorzystania z bonu, a po przyjściu do obiektu turystycznego nastąpi sprawdzenie w systemie informatycznym ZUS-u czy taki kod rzeczywiście istnieje i czy do tego kodu są przypięte uprawnienia tego bonu – mówił Andrzej Gut-Mostowy w rozmowie z Mateuszem Ratajczakiem. - Z chwilą, kiedy będzie to potwierdzone, zapewne SMS-em, to wtedy będzie zablokowana płatność i ta płatność pojawi się na koncie danego obiektu hotelowego w ciągu kilkunastu dni.