Boże Narodzenie w Betlejem. Smutny, ale pełen nadziei koniec dramatycznego roku

Betlejem - rekordu nie będzie

Rok temu, mimo ciągłych napięć w regionie, turystyka pielgrzymkowa wzbiła się tam na wyżyny, ustanawiając frekwencyjny rekord ostatnich dwóch dekad. W samej tylko Pasterce w 2019 r. udział wzięło ok. 2 tys. pielgrzymów z całego świata. W tym roku już dawno było wiadomo, że o żadnym rekordzie nie będzie mogło być mowy. To, czego nie były w stanie zniszczyć napięte stosunki pomiędzy stronami konfliktu w regionie, zrujnował koronawirus.

Już we wrześniu rząd w Izraelu, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, ogłosił drugi lockdown, który miał bezpośrednie przełożenie na sytuację w Autonomii Palestyńskiej. Sytuacja zaczęła się poprawiać, ale od kilku tygodni w liczbie dziennych infekcji znów widać negatywny trend. Szczególnie dramatyczna sytuacja zarysowała się na Zachodnim Brzegu (kontrolowana przez Izrael część Palestyny), gdzie położone jest Betlejem. Do tego stopnia, że pod koniec listopada zdecydowano się tam wzmocnić obostrzenia. Władze palestyńskie ostatecznie podjęły decyzję o wprowadzeniu najbardziej radykalnego scenariusza. Gdy liczba zachorowań nie spadała, stało się jasne, że lockdown może zostać rozszerzony na czas świąteczno-noworoczny.

Betlejem - sytuacja jest dramatyczna

- Betlejem jest martwe – powiedziała cytowana przez agencję Associated Press Maryana al-Arja, właścicielka liczącego 120 pokoi hotelu na przedmieściach Betlejem. Mimo dramatycznej sytuacji, przez wiele miesięcy starała się ona zachować etaty 25 pracowników. Ostatecznie sytuacja zmusiła ją do pożegnania się z personelem i zamknięcia placówki. - 351 grup turystycznych dokonało rezerwacji w naszym hotelu w tym roku. Każda z nich liczyła po 150 osób. Wszystkie rezerwacje zostały skasowane.

W ub. r. do Betlejem przybyło ok. 3 milionów turystów. Jak twierdzą przedstawiciele branży hotelarskiej, w tym roku liczba ta jest bliska zera. To efekt kolejnych decyzji Izraela, z którego przyjeżdża większość gości przybywających do Betlejem i innych miast regionu. Oprócz Izraela, który blokował granice turystom, wjazd do Autonomii Palestyńskiej nie jest też możliwy od strony Jordanii. Tymczasem funkcjonowanie miasta i dochody mieszkańców w większości opierają się na turystyce (szacuje się, że życie aż 80 proc. osób zamieszkujących miasto uzależnione jest od wpływów z turystyki).