Bunt stewardes. "Sami wkładajcie do schowka swoje bagaże"

Stewardesy coraz częściej mówią głośno, że nie są od dźwigania walizek pasażerów. Skarg swoich pracowników wysłuchała linia Qantas i postanowiła zmienić politykę bagażową. Od teraz podróżni sami muszą sobie radzić ze swoimi torbami.

Wprowadzenie zmian w polityce bagażowej jest wynikiem licznych postulatów pracowników linii Qantas - przede wszystkim żeńskiej części załogi pokładowej. Panie podkreślały, że są narażone na urazy z powodu konieczności pomagania pasażerom, którzy zabierają ze sobą tak ciężkie walizki, że nie są w stanie samodzielnie ich włożyć do schowka nad głową.

Stewardesy zaczęły się buntować, część z nich groziła odejściem. Jednak przewoźnik poważnie podszedł do problemu. "Jeśli pasażerowie nie są w stanie sami podnieść swojego bagażu i umieścić go w schowku, powinni go nadać jeszcze przed wejściem na pokład. Na pomoc ze strony stewardes w tym przypadku nie mogą już liczyć" – zarządzenie o takiej treści wydała australijska linia Qantas.

