Strażak, psycholog, trochę kucharz. Czego nie wiecie o zawodzie stewarda

Od prawie 7 lat pracuje w chmurach. Pokonał tysiące kilometrów, odwiedził ponad 50 krajów. Wykonuje zawód stewarda, ale… już niebawem zasiądzie za sterami samolotu pasażerskiego. Michał Kostka zdradza nam, co jest największym utrapieniem podczas lotu i obala kilka mitów.

Ewakuacja samolotu w ciągu 90 sekund

Zobacz też: Awaryjne lądowanie boeinga. Relacja pasażera

Strażak, psycholog, kucharz

– Pasażerom się wydaje, że my nic nie widzimy. A my tak naprawdę widzimy wszystko. To jak z nauczycielem w szkole, który widzi, kiedy uczeń ściąga. I my też zauważamy, że niektórzy dziwnie się zachowują, że np. piją colę, która jest troszeczkę innego koloru niż powinna być… Dlaczego zabrania się spożywania na pokładzie alkoholu w większych pojemnościach? Odpowiedź jest prosta. W powietrzu rozszerzają nam się naczynia krwionośne, krew staje się rzadsza i w rezultacie szybciej się człowiek upija – tłumaczy.

Kolejny krok

– Kiedy zostałem stewardem, pomyślałem, że fajnie byłoby zostać pilotem. Kiedyś ograniczały mnie pieniądze, bo jest to spory koszt. Za wyszkolenie się na pilota trzeba zapłacić ok. 150-200 tys. zł, następnie trzeba przejść szkolenie na dany typ samolotu i są to kwoty od 30 do 40 tys. euro (ok. 120 - 170 tys. zł). W sumie wychodzi ok. 350 tys. zł. Za takie pieniądze można sobie kupić mieszkanie. Nie było mnie na to stać, nie chciałem też brać kredytu. Ale zmieniła się sytuacja i ponieważ teraz pilotów jest za mało, to linie lotnicze w zamian za lojalność np. na 3-5 lat, opłacają szkolenie na dany typ samolotu. W ten sposób pozostaje połowa kosztów do opłacenia (ok. 150-200 tys. zł). Przechodząc do LOT-u wiedziałem, że mogę skorzystać z takiej opcji. Szkolę się już dwa lata. Mam nadzieję, że jeszcze rok i uda mi się zostać pilotem – opowiada.