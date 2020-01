Bydgoszcz nominowana do prestiżowej nagrody. Ogłoszenie wyników już 5 lutego

Tegoroczna edycja konkursu European Best Destination nieco nas zaskoczyła. Do walki z takimi miastami, jak Paryż, Praga, Berlin czy Madryt stanęła… Bydgoszcz. Do wygrania jest tytuł najlepszego kierunku podróżniczego 2020 r.

W 2018 r. Bydgoszcz odwiedziło ok. 350 tys. turystów (Shutterstock.com)

W konkursie "European Best Destination" bierze udział 20 miast najczęściej odwiedzanych przez turystów i tych o bardzo dobrej reputacji. Bydgoszcz jest jedynym kandydatem z Polski i znalazła się wśród 20 celów podróży wybranych przez EBD. Na liście są: Rzym, Rotterdam, Sybin, Ateny, Berlin, Colmar, Minorka (wyspa), Tbilisi, Praga, Cork, Heviz, Wiedeń, Paryż, Rochefort, Rijeka, Madryt, Cascais, Rejkawik i Namur.

Co takiego urzekło zagranicznych turystów w Bydgoszczy? Mimo że miasto nie posiada światowej klasy zabytków, ma dużo uroku i czaru, który można poczuć wędrując tutejszymi uliczkami.

"Bydgoszcz to idealne miejsce dla podróżników chcących odkrywać prawdziwe miasta z prawdziwymi ludźmi i chcących doświadczyć czegoś niezwykłego" – stwierdził Maximilien Lejeune, dyrektor European Best Destinations, nominując miasto do prestiżowej nagrody.

Głosowanie trwa od 15 stycznia do 5 lutego 2020 r. na stronie europeanbestdestinations.com. Każdy może oddać jeden głoś tygodniowo.