Całkowite zaćmienie Księżyca. Ma nastąpić jeszcze w maju

Kiedy mamy do czynienia z całkowitym zaćmieniem Księżyca? Wtedy, gdy cała jego tarcza znajdzie się w strefie całkowitego cienia Ziemi. "Dociera do niego wtedy jedynie światło załamane przez ziemską atmosferę, przy czym jest to światło o najdłuższej fali i czerwonym kolorze. Z tego powodu Księżyc zdobywa rudawy kolor. Nazywa się go wtedy Krwawym Księżycem" – przekazuje portal.