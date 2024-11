Chcą pobierać więcej opłat. Uzdrowiska wnioskują o zmiany zapisów

21 listopada br. do Sejmu wpłynął poselski projekt zmiany ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. Zakłada on możliwość wprowadzania śródmiejskich stref płatnego parkowania również w miejscowościach liczących poniżej 100 tys. mieszkańców. Nie przewiduje on jednak pobierania opłat parkingowych w dni ustawowo wolne od pracy.