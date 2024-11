Słynne uzdrowisko zapowiada zmiany. Kuracjusze będą zachwyceni

Dobre wieści dla wypoczywających w Ciechocinku

Jak relacjonuje Super Express, podczas XXX Kongresu Uzdrowisk Polskich w Ciechocinku podano, że miejscowość odwiedza rocznie nawet 500 tys. turystów. To przekłada się na spory ruch uliczny, dlatego władze miasta zastanawiają się nad przywróceniem działania kolei, a co za tym idzie - generalnego remontu dworca PKP. Nie to było jednak informacją, która w tym momencie powinna najbardziej zainteresować kuracjuszy.