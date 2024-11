Nie tylko Wrocław czy Gdańsk. Nieoczywisty jarmark w Polsce. "Prawdziwa perełka"

Gdy zobaczyłam w zeszłym roku zdjęcia z bydgoskiego jarmarku, malowniczo położonego nie tylko na Starym Rynku, ale też na Moście Staromiejskim im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego , natychmiast wpisałam go na listę miejsc, które muszę odwiedzić.

Tegoroczny jarmark ruszył w piątek 22 listopada , podobnie jak jarmark w moim mieście - Gdańsku, który odwiedziłam w dniu otwarcia. Postawił wysoko poprzeczkę - nie bez przyczyny jako jedyny w Polsce został nominowany do tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez European Best Destinations i walczy o tytuł najpiękniejszego jarmarku bożonarodzeniowego w Europie.

Dzień później siedziałam w pociągu do Bydgoszczy, żeby zobaczyć na żywo bajkowo wyglądający jarmark. I nie zawiodłam się. Bydgoszcz to zdecydowanie punkt obowiązkowy dla każdego fana jarmarków .

Klimatyczne domki z rękodziełem i pysznym jedzeniem, dużo wyjątkowych iluminacji, świąteczne karuzele, ogromna choinka na rynku i pięknie oświetlony most , który można zobaczyć z lotu ptaka z koła widokowego ustawionego na placu Teatralnym - wszystko się zgadza. Jeśli lubimy jarmarki, ten z pewnością nas nie zawiedzie.

Cenowo jest średnio trochę taniej niż w Gdańsku, ale to zależy od punktu. Przykładowo grzaniec w Gdańsku kosztuje 20 zł, a w Bydgoszczy średnio 18 zł, kołacze także są o 2 zł tańsze - w Gdańsku 22, a w Bydgoszczy 20. Drożej wychodzą za to hiszpańskie smakołyki, czyli churrosy. W stolicy województwa pomorskiego najmniejsza porcja (6 sztuk) kosztuje 22 zł wraz z sosem czekoladowym, a nad Brdą 25 zł plus 5 zł za sos, więc aż 30 zł. Za przejazd kołem widokowym zapłacimy 30 zł, a karuzelą na Starym Rynku 15 zł.