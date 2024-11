Chrabąszcze i męskie kalesony. Oto andrzejkowe tradycje z jednego regionu Polski

Andrzejkowe tradycje z Warmii

- Po odkopaniu chrabąszcza oglądały go dokładnie, bo jego kształt i kolor zwiastował, kim będzie przyszły wybranek. Jeśli chrabąszcz był czarny, to znaczyło, że małżonek będzie kominiarzem. Jeśli robak był srebrny, to mąż miał być żołnierzem, a jeśli chrabąszcz był jasny albo biały, to wybranek miał być piekarzem - powiedziała PAP Izabela Treutle, regjonalistka.