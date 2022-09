Co z brytyjskimi paszportami? Były wydawane w imieniu królowej

Mało kto wie, że królowa Elżbieta nie potrzebowała paszportu, by podróżować po świecie. A to dlatego, że dokumenty te były wydawane w jej imieniu. Co ciekawe, pozostali członkowie rodziny królewskiej potrzebują paszportów, by wyjechać za granicę. Teraz paszportu nie będzie potrzebował zaś król Karol, ponieważ nowe paszporty będą wystawiane w jego imieniu.