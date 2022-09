"Palce diabła" na Podhalu. Niezwykłe znalezisko w Białym Dunajcu

Żeby na niego trafić, trzeba mieć szczęście. Okratek australijski to wyjątkowy okaz grzyba z rodziny sromotnikowatych. Przyciąga wzrok swoją żywą barwą, ale też bardzo nietypowym kształtem. Zanim go dostrzeżemy, poczujemy jego obecność... w powietrzu. Okratek wydziela bowiem charakterystyczny zapach, który ciężko nazwać przyjemnym. Porównuje się go do odoru, jaki wydziela padlina. Swojemu niezwykłemu wyglądowi zawdzięcza zabawną nazwę "palce diabła".