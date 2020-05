Cypr. Odkrywamy największe atrakcje Pafos

Trzecia pod względem wielkości wyspa Morza Śródziemnego słynie przede wszystkim z plaż i słonecznej pogody przez cały rok. Ale dla niektórych Cypr to w pierwszej kolejności nie słoneczne wakacje, a… raj podatkowy. Jedne z najniższych podatków w Unii Europejskiej kuszą zagranicznych przedsiębiorców. Ale wyspa to także fascynująca historia. O tym świetnie można się przekonać w okolicy Pafos.

Atrakcje Pafos - polscy archeolodzy i królewskie grobowce

Przed wiekami Pafos było stolicą, dziś to jeden z wielu ośrodków na Cyprze. Na każdym kroku można jednak zobaczyć dowody dawnej świetności, dzięki którym zostało wpisane na listę UNESCO. Do największych atrakcji należy średniowieczny zamek, który znajduje się u wejścia do portu. Bizantyjski fort był wielokrotnie przebudowywany, pełnił rolę więzienia i magazynu. Od prawie stu lat służy głównie kulturze.