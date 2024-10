Czają się w lesie na grzybiarzy. Takie spotkanie może być bolesne

Jeśli czujecie delikatne łaskotanie na ramionach, szyi, twarzy czy we włosach podczas spaceru w lesie. To może oznaczać, że strzyżaki sarnie na was zapolowały. Każdy, kto się z nimi spotkał, wie, jak bardzo są nieprzyjemne. Zdarza się, że ukąszą, co jest wyjątkowo bolesnym doświadczeniem. Po takim zdarzeniu na skórze pojawia się grudka, która utrzymuje się od kilku tygodni do nawet roku. U niektórych takie ukąszenie może prowadzić do wtórnej reakcji alergicznej.