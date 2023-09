Niezwykły kraj na Bliskim Wschodzie. Idealny na urlop zimą

Krótki lot i boskie plaże

To dobry kierunek dla osób, które szukają nieoczywistego miejsca na urlop z nutą egzotyki, a jednocześnie w zasięgu kilku godzin podróży samolotem. Lot z Polski do Maskatu, stolicy Omanu, trwa ok. sześć godzin. Do położonego na południu kraju Salalah dotrzemy w ok. osiem godzin. Bezpośrednie loty czarterowe są realizowane z Lotniska Chopina w Warszawie i Portu Lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach.