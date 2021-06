Czeska Kanada. Pomysł na błogi wypoczynek z dala od tłumów

Pałac Červená Lhota

Bajkowy pałac położony ok. 20 km od miasta Jindřichův Hradec, na skalistej wysepce pośrodku stawu, to jedno z najbardziej romantycznych miejsc w Czechach. Prowadzi do niego kamienny most. Obiekt udostępniono do zwiedzania. Bilety wstępu kosztują ok. 80 - 160 Kč (14-28 zł). Można zobaczyć tutaj m.in. królewskie komnaty pełne eksponatów oraz piwnice. Warto także wstąpić do pobliskiego parku krajobrazowego i renesansowej kaplicy Najświętszej Trójcy.