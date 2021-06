Czechy. Praga zachwyca na każdym kroku

Po zwiedzaniu przychodzi pora na spacer po moście Karola, którego nie można ominąć podczas pobytu w Pradze. To jeden z najbardziej znanych symboli miasta. Most ma niecałe 520 m długości. Znajdują się na nim rzeźby z wizerunkami świętych. Według pewnej legendy, chcąc zapewnić sobie szczęście, warto dotknąć płaskorzeźby pod figurą św. Jana Nepomucena. To właśnie z mostu Karola rozpościerają się piękne widoki na Hradczany i Wełtawę.