Czechy. Niezwykłe ujęcie. Fotograf uchwycił Alpy ze szczytu położonego jedynie 50 km od Polski

Radhošť (Radhoszcz) to jeden ze szczytów Beskidu Śląsko-Morawskiego. Znajduje się ok. 50 km od Cieszyna. Ma 1129 m n.p.m. i wcale nie jest najwyższy w paśmie - przewyższa go Łysa Góra mająca prawie 200 m więcej. Można z niej podziwiać m.in. Tatry Niskie czy szczyt Pradziad w pasmie Wysokiego Jesionika - oba miejsca oddalone o ponad 100 km.