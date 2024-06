Czeski dziennikarz odwiedził polskie miasto. "Jest mi wstyd"

- Cieszyn, będący jednym z najbardziej urokliwych miast na granicy polsko-czeskiej, rzeczywiście zasługuje na uwagę i podziw. To miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością, a wyjątkowa atmosfera przenika każdy zakątek miasta - mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl. - To miejsce, gdzie kultura i tradycje przeplatają się w sposób unikalny, tworząc niepowtarzalny klimat, który zachwyca zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Warto odwiedzić to miasto, szczególnie, gdy zaplanowało się urlop w Beskidzie Śląskim. Będzie to świetne uzupełnienie wypoczynku i chwila wytchnienia od górskich wędrówek - dodaje.