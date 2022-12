Czternaście Warszaw w Ameryce. Nie założyli ich Polacy

Rozmowa pochodzi z książki "Americana. To co najlepsze w USA" Magdaleny Żelazowskiej. To dziennikarka, pisarka, autorka książek "Nowy Jork. Opowieści o mieście", "Rzuć to i jedź, czyli Polki na krańcach świata", "Zachłanni", "Hotel Bankrut". Entuzjastka świata i ludzi. Prowadzi bloga zelazowska.pl. Jej teksty przeczytacie na WP Turystyka.