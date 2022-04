Darmowy roaming w UE. Jest decyzja w sprawie zagranicznych rozmów

Dzięki przedłużeniu darmowego roamingu obywatele UE oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu dalej będą mogli dzwonić, smsować oraz korzystać z internetu podczas podróży do innych krajów Unii. Zasada "roam like home" (dzwoń jak z domu, przyp. red) będzie obowiązywała przez kolejne 10 lat, czyli do 2032 r.