Sarajewo. Europejskie miasto, które narodziło się na nowo

Nie bez powodu zwiedzając Sarajewo, można w jednej chwili poczuć się, jak na ulicach Wiednia lub Budapesztu, by już za chwilę, na kolejnym skrzyżowaniu ulic, przenieść się do Istambułu. Takie właśnie jest Sarejewo, stolica, w której kolory, style architektoniczne i historia, nie tylko przenikają się, ale też idealnie uzupełniają. Wszystko to, co w innym mieście nie miałoby prawa bytu, właśnie tutaj jest jak najbardziej na swoim miejscu.