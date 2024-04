Decyzja linii lotniczej szokuje. Pasażerowie muszą korzystać z butelek

Linia lotnicza CemAir obsługuje 26 samolotów wylatujących z międzynarodowego lotniska OR Tambo w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki. Jest bardzo popularna wśród turystów udających się na safari w kraju, ale też lecących np. do Maun w sąsiedniej Botswanie, będącego bramą do Delty Okawango. Ponadto linie obsługują ważne miasta biznesowe na terenie całego kontynentu afrykańskiego.