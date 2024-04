Polacy w tym roku szaleją. Gigantyczne zainteresowanie jednym terminem

Długi weekend majowy Polacy zawsze chętnie wykorzystują na wyjazdy. Tegoroczny wypada korzystnie, a wysokie temperatury dodatkowo zachęcają do planowania bliższych i dalszych wypadów. Wszystko to sprawia, że choć do majówki pozostał jeszcze prawie miesiąc, liczba rezerwacji sięga już 75 proc. tych złożonych w zeszłym roku. Eksperci alarmują, żeby nie zwlekać, bo wolne miejsca topnieją z każdym dniem.