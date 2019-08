Dłużnicy mają wakacje. Urzędy skarbowe zawiesiły wezwania do zapłaty

Poczucie empatii wśród polskich urzędników uchodzi raczej za rzadkość. Tego samego nie można powiedzieć o włoskim systemie biurokracji. Tamtejsze urzędy skarbowe zawiesiły na czas wakacji wysyłanie 800 tys. zaległych wezwań do zapłaty. Nie chcą nikomu psuć wakacji.

To metaforyczne zawieszenie broni między zadłużonymi podatnikami a urzędami skarbowymi nazwano "podatkowym rozejmem". Ma on potrwać w dniach od 10 do 25 sierpnia, kiedy to Włochy przeżywają swój wakacyjny szczyt.