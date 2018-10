City break. Najlepsze miasta w Europie na krótki wypad

Europejczycy wprost uwielbiają weekendowe wypady do innych miast na krótki city break. Zdecydowanie nam się to udziela. Tym razem wybraliśmy Mediolan i Pragę, czyli wprost najeżone zabytkami, klimatyczne zakątki Europy z naprawdę przepyszną kuchnią.

Plac wokół Duomo di Milano bywa pusty jedynie późną nocą (Archiwum prywatne, Fot: Agnieszka Krasa)

Mediolan – tu nie będziesz się nudzić

Stolica Lombardii i światowej mody jest na czasie przez cały rok. Mediolan to jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych we Włoszech szczególnie od wczesnej wiosny do bardzo późnej jesieni. Wielkie miasto tętni życiem, a przemieszczanie się po nim ułatwia świetna komunikacja – kilka linii metra, autobusy, tramwaje, Uber, taksówki, rowery miejskie. Ze względu na styl jazdy lokalsów najbezpieczniej będzie darować sobie wypożyczanie samochodu czy skutera.

W centrum Mediolanu wszędzie, gdzie pójdziemy, czekają na nas zabytkowa architektura, ciekawe budynki, wysokie pomniki, sporo zieleni i mnóstwo barów oraz restauracji z gorącą kawą, parującą pizzą czy focaccią serwowaną w kawałkach, a na ulicy napijemy się drinków z Aperolem. Korzystna jest oferta aperitivo w części lokali. Oczywiście im dalej od centralnych atrakcji turystycznych, tym taniej. Słychać języki z całego świata, wąskimi uliczkami śmigają kultowe Vespy, a za niektórymi stylizacjami wprost nie sposób się nie obejrzeć.

Począwszy od symbolu miasta, ogromnej gotyckiej katedry Duomo di Milano, tuż obok na głównym placu znajdziemy również słynną galerię Wiktora Emmanuela II, centrum handlowe z najdroższymi markami luksusowymi. Ponadto punkty obowiązkowe w mieście to kościół Santa Maria Della Grazie, w której to bazylice jest fresk ”Ostatnia wieczerza” Leonardo Da Vinci (bilety do zdobycia jedynie przez internet i to na wiele miesięcy wprzód), ”kaplica sykstyńska Mediolanu”, czyli kościół San Maurizio al Monastero Maggiore z zapierającym dech w piersiach wnętrzem, najmodniejsza artystyczna dzielnica Naviglio z systemem kanałów, za to bez charakterystycznej dla Wenecji woni. Odwiedźcie również chińską dzielnicę Chinatown, gdzie w świetnie zaopatrzonych sklepach kupicie w zasadzie wszystko, co azjatyckie, rozległy cmentarz sław Cimitero Monumentale di Milano, okolice znanych już na całym świecie dwóch zielonych, strzelistych budynków mieszkalnych Bosco Verticale, a także Parco Sempione z imponującym Zamkiem Sforzów z fosą, wysokim Łukiem Pokoju oraz niewielkim akwarium.

Najtańsze będzie w Mediolanie znalezienie bezpośrednich lotów z Polski na własną rękę na jedno z trzech okolicznych lotnisk (lub wybranie się w podróż w kilka osób swoim środkiem transportu) i wybranie noclegów na miejscu w ciekawym zakątku miasta. Centrum to zdecydowanie cenowe wyżyny, ale nieopodal od niego znajdziemy już coś nieco bardziej dostępnego finansowo, zazwyczaj w opcji bez wyżywienia albo jedynie ze śniadaniami.

Czeska Praga nigdy nie wyjdzie z mody

Stolica Czech od lat znajduje się w czołówce pośród europejskich destynacji na typowe city break, czy to jedynie na weekendowy wypad czy na nieco dłuższy pobyt. Ceny wciąż sprzyjają turystom, co stanowi doskonałą wiadomość i dotyczy to zarówno zakwaterowania, jak i wyżywienia. Polacy najchętniej wybierają noclegi w centrum Pragi bez posiłków – zresztą kto nie kocha jeść na wczasach na mieście. A na transport na miejsce wybieramy zazwyczaj własny samochód albo połączenie autokarowe z największych miast w naszym kraju. Ogromna ilość atrakcji turystycznych Pragi i wyjątkowa atmosfera tego czeskiego miasta nie pozwalają szybko się nim znudzić, co potwierdza obecność mnóstwa turystów przez cały rok, zwłaszcza w cieplejszych miesiącach w roku. Latem ciężko tutaj o chwilę wytchnienia, ale zdecydowanie warto dać się zmęczyć wędrówkom po klimatycznej stolicy.

Za 4 noclegi w centrum Pragi z dojazdem własnym i bez posiłków zapłacimy już nawet ok. 200 zł od osoby.

Pragę nad Wełtawą uwielbiają nie tylko nasi rodacy, ale również przyjezdni z całej Europy: z Hiszpanii, Austrii, Niemiec. Nie ma się co dziwić: nasz południowo-zachodni sąsiad ze swoją romantyczną stolicą z wieloma mostami ma naprawdę wiele do zaoferowania turystom. Bliskie Polsce geograficznie miasto może się pochwalić cenioną architekturą, zabytkami z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, mnóstwem ośrodków kulturalnych i uniwersyteckich, a kuchnia w tej części Czech doskonale reprezentuje najlepsze potrawy w kraju oraz umożliwia spróbowanie dań z innych, nie tylko europejskich państw.

W tym stosunkowo gęsto zaludnionym zakątku zdecydowanie warto przejść się gotycką perełką, czyli Mostem Karola na Wełtawie, ponad półkilometrowym obiektem z XIV w. oraz wybrać się na Hradczany, do zabytkowej dzielnicy miasta. Niepodzielnie króluje tutaj największy na świecie według Księgi Rekordów Guinnessa kompleks zamkowy – Zamek na Hradczanach z pałacami, kościołami, wieżyczkami, usytuowany w ogrodach z kompleksami uliczek.

Szczęśliwie minione wojny nie zrujnowały czeskiej stolicy, dzięki czemu obecnie możemy cieszyć się cudowną Starówką praską z bardzo udanym miksem przeróżnych stylów architektonicznych.

Szczególnie zachwycają takie urokliwe zakątki tego wyjątkowego miasta, jak barokowy Kościół Św. Mikołaja, Galeria Narodowa, Katedra Św, Wita, Zamek Królewski, Klementinum, renesansowy Teatr Narodowy, graffiti dedykowane zespołowi The Beatles, zwane Ścianą Johna Lennona. Koniecznie zobaczcie na własne oczy także dzielnicę Josefov z synagogami, stary cmentarz żydowski, Tańczący Dom, Ratusz Staromiejski (dysponuje słynnym na całym świecie zegarem astronomicznym), rzeźbę konną św. Wacława, Pasaż Lucerna oraz Złotą Uliczkę, na której mieszkał chociażby Franz Kafka. Odkrywanie ukrytych zakamarków Pragi na piechotę i bez przewodnika to najlepszy sposób, aby samodzielnie zobaczyć najwięcej i wczuć się w niepodrabialną atmosferę miasta. Czekają na nas iście pocztówkowe widoki na czele z gotyckimi murami obronnymi czy kolorowymi zabudowaniami.

Niezależnie od wybranego kierunku urlop w formie city break w Europie z pewnością nam się spodoba. Udanego przedłużonego weekendu!

