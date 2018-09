Słoneczne Włochy w zasięgu ręki. Wycieczki z biurem podróży dla ciekawych wrażeń

Bez niepotrzebnych nerwów, dzwonienia, załatwiania. Po prostu wykupujesz wycieczkę i już nie musisz się o nic martwić. Biuro podróży zadba o atrakcyjny program wyjazdu, autokar zawiezie cię na miejsce, a pilot opowie o odwiedzanych miejscach.

Piękna Bolonia w północnej części Włoch to obowiązkowy punkt zwiedzania podczas objazdówek w tym rejonie (Shutterstock.com)

Zalety wycieczek objazdowych

Nowoczesne wycieczki objazdowe odbywają się do najfajniejszych miejsc, gdzie naprawdę jest co zobaczyć. Najpopularniejsze w ostatnich latach kraje to Włochy, Grecja, Chorwacja, Hiszpania, ale coraz chętniej jeździmy w tej formule również do Rumunii czy też na Węgry. Na miejsce docieramy autokarami z floty biur podróży, które się ich nie powstydzą, sprawnych, z toaletą oraz z klimatyzacją. Program zwiedzania można dopasować do własnych potrzeb indywidualnie na etapie wyboru objazdówki, są bowiem osoby lubiące wysoką intensywność oraz takie, dla których spokojne tempo i dużo wolnego czasu na miejscu są najważniejsze.

Profesjonalna obsługa zapewnia niejednokrotnie podczas przejazdów urozmaicenia w postaci filmów i muzyki tematycznej, dopasowanych do odwiedzanych europejskich zakątków. Ceny wycieczek objazdowych są dość atrakcyjne, podobne albo i niższe niż samych wakacji na miejscu, dodatkowo ze sporą wartością poznawczą. Wybierające je turyści to osoby w każdym wieku – od emerytów po pary oraz rodziny z dziećmi. Możemy więc nawiązać miłe znajomości, a wieczorami będzie z kim pozwiedzać miasta na własną rękę czy nawet poimprezować w ciekawych klubach, poznając życie nocne we Włoszech. Hitem są także objazdówki typu 7+7, co w praktyce oznacza tydzień poświęcony na odwiedzanie interesujących miejsc w danym kraju i tydzień na relaks połączony z plażowaniem. Tak spędzony urlop z pewnością zapamiętamy na długo i nie przepłacimy.

Klasyczna objazdówka

Tygodniowe wycieczki objazdowe po Włoszech z dojazdem na miejsce autokarem to zazwyczaj łącznie 5 noclegów ze śniadaniami oraz obiadokolacjami w cenie (posiłki na ogół w miejscu zakwaterowania). Coraz popularniejsze są wyjazdy skoncentrowane na konkretnych zainteresowaniach uczestników wyjazdu. W siłę rośnie przykładowo gastroturystyka, czemu zupełnie się nie dziwimy, znając już doskonałą kuchnię włoską, a także podróże szlakiem winnic. Od tej strony, ale nie tylko, warto zajrzeć do magicznej Toskanii.

Region znany chociażby z filmu ”Pod słońcem Toskanii” słynie z niezapomnianych krajobrazów, malowniczych wzgórz, malutkich miasteczek, winnic, cyprysów, nad którymi unosi się mgła, otulając tę część Włoch chmurką tajemniczości. Romantyczna okolica nad Morzem Tyrreńskim to mekka rzeźbiarzy z mnóstwem pysznych smaków i trunków, a także takie urocze zakątki, jak Piza, Pietrasanta, Val d'Orcia, Volterra, San Galgano, Sant'Antimo, Sovana, Montalcino, Pitigliano czy Bagno Vignoni.

Wycieczka objazdowa z przelotami na miejsce i z powrotem

Coraz więcej biur podróży przygotowuje również oferty wycieczek objazdowych z komfortową opcją przelotu na miejsce i z powrotem. Dopiero we Włoszech przesiadamy się do autokaru, który odbiera nas z lotniska. To świetne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy lubią latać i stawiają na wygodę. Na miejsce dociera się zdecydowanie szybciej i ma się energię na odkrywanie Italii.

Intensywność tygodniowego programu zwiedzania oraz przejazdów nie powinna być zbyt wysoka. Podczas objazdówki połączonej z przelotami do Włoch mamy dobrze zorganizowany czas, a pozostaje nam go wciąż sporo na samodzielne odwiedzanie pozostałych ciekawych miejsc czy swobodne, wieczorne spacery po włoskich miastach. Podstawą są również kompetentny pilot oraz doświadczony kierowca autokaru. Noclegi odbywają się zazwyczaj w typowo miejskich hotelach klasy turystycznej (na ogół w centrach miast), co nie oznacza braku komfortu czy dostępu do łazienki. Na wycieczce kolejność zwiedzania bywa z góry ustalona, ale przewodnicy są elastyczni i reagują na potrzeby uczestników podróżny. I tak zobaczyć i poznać możemy najważniejsze ośrodki miejskie w konkretnym rejonie kraju, takie jak – przykładowa klasyka na północy oraz w centrum Włoch – Wenecja, Florencja, Bolonia, Rzym, Watykan, Asyż, Perugia. Niepowtarzalny charakter i atmosferę miast odkrywa się chodząc, zaglądając do obowiązkowych atrakcji turystycznych, degustując i robiąc zakupy.

Dzięki wycieczkom objazdowym dobrze poznamy cały region

Zazwyczaj w opisie każdej z wycieczek objazdowych organizator umieścił informację, ile pieniędzy (już wymienionych na lokalną walutę) potrzebujemy na miejscu na uiszczenie dodatkowych opłat. Obejmują one mianowicie bilety wstępu, koszty lokalnych przewodników, tour guide, bilety komunikacji miejskiej, a także obowiązkową już prawie wszędzie opłatę klimatyczną. Na tygodniową objazdówkę zabieramy ze sobą w tym celu na ogół kwotę pomiędzy 110 a nawet 300 euro (470 a 1280 zł), zależnie od intensywności programu zwiedzania i sposobów komunikacji po centrach miast, które w metropoliach na terenie Europy do tanich nie należą.

Północne Włochy możemy zobaczyć podczas objazdówki nostalgiczną trasą, obejmującą najpiękniejsze zakątki tej części kraju. Zwiedzimy takie niezapomniane miejsca, jak Mediolan, Jezioro Garda, Genua, Portofino, Trydent, Limone, San Remo, Werona, Rapallo, Sirmione. Okolica nadmorska sąsiaduje z wysokimi pasmami górskimi, a miasta wprost najeżone są zabytkami.

Nieważne, którą z wycieczek objazdowych po Włoszech wybierzemy. Niezapomniane wspomnienia zostaną z nami na zawsze.

