Do Zakopanego wróciła zima. Warunki nie sprzyjają turystom

W piątek 1 kwietnia Tatry były całkowicie zasnute mgłą, co ograniczało widzialność i utrudniało orientację w terenie. Z kolei w Zakopanem po okresie słonecznej, wiosennej pogody temperatura się obniżyła i spadł śnieg. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, warunki do uprawiania turystyki są trudne, bo pod świeżą warstwą śniegu zalega zmrożona, co utrudnia poruszanie się.