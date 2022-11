Doda na egzotycznym urlopie. "Nigdy nie miałam tego w ustach"

Piosenkarka w czasie wyjazdu stale relacjonuje także swoje treningi w wyjątkowo bajkowej scenerii. Celebrytom dopisuje pogoda, bowiem w Wietnamie w listopadzie dochodzi nawet do 30 st. C. Choć mówi się, że Wietnam najlepiej odwiedzić w okresie od grudnia do kwietnia, kiedy to w kraju panuje szczyt sezonu turystycznego. Większość obszarów cechuje się wręcz idealną pogodą na bierny wypoczynek, a także na zwiedzanie oraz inne formy aktywnego wypoczynku. Można spodziewać się wtedy słonecznych i ciepłych dni oraz niewielkich opadów deszczu.