Domy za 1 euro we Włoszech. Nie wszyscy właściciele mają powody do zadowolenia

Wiele osób świetnie kojarzy akcje pojawiające się we włoskich miasteczkach, w których lokalne władze wystawiały na sprzedaż opuszczone i zrujnowane nieruchomości za symboliczne 1 euro. Nabywcy w zamian musieli zobowiązać się do ich wyremontowania, a często też do otworzenia biznesu na miejscu.