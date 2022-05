Dramat zwierząt w palmiarni w Legnicy. "Wstyd i hańba"

Jak przyznała w rozmowie z WP, sprawą palmiarni zajęła się po sygnałach zgłaszanych od mieszkańców. Te, które dotyczyły zabezpieczenia zwierząt i roślin, były niepokojące. Temperatura w palmiarni miała nie dochodzić nawet do 15 st. C., a zdarzały się dni, gdy wynosiła 6 st. C.