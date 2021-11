Ogromny problem w Legnicy. Zwierzęta padają jedno po drugim, rośliny usychają

Radni zdecydowali się na kontrolę na terenie obiektu. - Otrzymaliśmy dostęp do pomieszczenia, w którym zostały zabezpieczone zwierzęta. Brakowało m.in. dwóch papug ar, które były symbolem palmiarni - okazało się, że jedna padła, druga została przewieziona do zoo do Poznania - mówi radna. - Dotarliśmy również do spisu zwierząt padłych.