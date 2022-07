Drewniane kościoły. Miejsca, w których zatrzymał się czas

Drewniane kościoły to wyjątkowa kategoria zabytków sakralnych. Niegdyś występowały bardzo powszechnie, bo drewno było podstawowym materiałem budowlanym. Z czasem jednak zaczęto korzystać z cegły, w związku z czym powstawało ich coraz mniej, a te już istniejące zaczynały stopniowo niszczeć. Dziś drewniane kościoły należą do rzadkości - nic więc dziwnego, że przyciągają do siebie tak liczne rzesze turystów.