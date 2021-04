Dwa lata temu wybuchł pożar w Notre Dame. "Polacy mają w sercach paryską katedrę"

Odbudowa Notre Dame jest w fazie zabezpieczającej

W akcję gaszenia katedry zaangażowanych było ok. 400 strażaków. Pożar udało się ugasić ok. godziny 4 nad ranem następnego dnia. Wokół płonącej katedry gromadziły się tysiące Paryżan, modląc się o jej uratowanie. Spłonął dach świątyni, a do atmosfery ulotniło się 460 ton ołowiu.

Polacy są przywiązani do Notre Dame

- Polacy mają w sercach paryską katedrę Notre Dame. Dziękujemy za waszą miłość. Jesteśmy bardzo przywiązani do polskich elementów w katedrze. Polacy są przywiązani do Notre Dame, a my jesteśmy przywiązani do Polski i do Jasnej Góry. Kaplica zostanie oczyszczona i nadal będzie wspaniała. Pomnik Jana Pawła II na czas robót został zabezpieczony jako dzieło sztuki i przeniesiony z miejsca przy katedrze. Wróci na nie po zakończeniu robót - mówi w rozmowie z PAP rektor ks. Patrick Chauvet.