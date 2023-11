Dzień pod dźwigami, czyli w zakamarkach Stoczni Gdańskiej. Człekokształtni rozbitkowie i magiczne przejścia

Turyści co roku tłumnie przybywają pod pomnik Poległych Stoczniowców 1970 (potocznie nazywany Trzema Krzyżami), a potem ruszają pod słynną Bramę nr 2. Niektórzy decydują się też obejrzeć wystawy w przypominającym zardzewiały kadłub okrętu budynku Europejskiego Centrum Solidarności albo wybierają się na ulicę Elektryków, gdzie - zwłaszcza latem - czekają na nich koncerty, a niewielkie knajpki i food trucki kuszą różnymi pysznościami. My jednak zachęcamy, aby nie poprzestawać na tym, co oferują tereny postoczniowe na pierwszym planie.