Wyjątkowy zabytek Gdańska wciąż niedostępny dla turystów. Końca remontu nie widać

W twierdzy Wisłoujście, oddziale Muzeum Gdańska, od 2021 r. prowadzone są prace konserwatorskie i budowlane, które mają umożliwić zwiedzanie zabytku przez cały rok. Do tej pory twierdza była udostępniana do tymczasowego zwiedzania jako zabytkowe ruiny, jednak osobom zarządzającym zabytkiem zależy, żeby był to obiekt całoroczny - ze stałymi ekspozycjami - i bezpieczny.