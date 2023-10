Miejsca znane z gdańskich legend. Wieczni kochankowie, odwrócone lwy i złoty trunek

Legenda o gdańskich kochankach – Annie i Jakubie

Miłość cierpliwa jest, ale nie zawsze łaskawa. Potwierdza to legenda o gdańskich kochankach. Mowa o Annie i Jakubie, którzy chodzili do tej samej szkoły dla ubogich, która mieściła się przy kościele Mariackim. Wspólna droga do szkoły i siedzenie w tej samej ławce zapoczątkowały trwałą przyjaźń. Chłopak był typowym urwisem, który od nauki zdecydowanie wolał bijatyki i psoty. Anna była za to prymuską i wielokrotnie wybawiała przyjaciela z opresji.