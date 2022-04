Dziennikarz straszy paragonem z Kasprowego Wierchu. Włożył kij w mrowisko

"Za tyle można pociągiem przejechać z Wawy do Gdańska. Ci, co krzyczą o utrzymaniu obiektów - nie chodzi o utrzymanie, a o maksymalizację zysków. To mnie wk... w Polsce, że na turystach próbuje się zarobić na każdym, najmniejszym, kroku i to prawie wszędzie" - komentuje jeden z internautów.