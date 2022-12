"Dziwaczna fala" zaatakowała. Są ofiary śmiertelne

Durban to największe miasto w prowincji KwaZulu-Natal, a także jedno z największych w całej Republice Południowej Afryki. Jest także głównym portem tego kraju. Jego brzegi oblewają wody Oceanu Indyjskiego. Cieszy się popularnością wśród turystów dzięki subtropikalnemu klimatowi oraz licznym plażom. To właśnie na jednej z nich w sobotę 17 grudnia br. doszło do tragicznej sytuacji.