Ekstremalny Londyn. Niezwykłe atrakcje angielskiej stolicy dla ludzi o mocnych nerwach

Większość gości podczas kilkudniowych wycieczek dociera tylko do najsłynniejszych atrakcji Londynu - od London Eye po słynny Hyde Park. Jednak Londyn ma także inne, znacznie mroczniejsze oblicze, które z pewnością zachwyci turystów łaknących mocnych wrażeń.

Londyńskie Lochy to najmroczniejsze angielskie muzeum, przypominające ciemne karty historii miasta. Dzięki aktorom, efektom specjalnym i interaktywnym wystawom, przeniesiemy się do czasów wielkiego pożaru, obejrzymy skutki plag jakie dotykały miasto, przekonamy się jak wymyślne tortury stosowali dawni władcy Anglii i staniemy oko w oko z Kubą Rozpruwaczem.

Jack the Ripper w Wchitechapel Najsłynniejszy seryjny morderca Londynu, Kuba Rozpruwacz, był postrachem East Endu pod koniec XIX wieku. Choć od wstrząsających morderstw, które popełnił, minęło już przeszło 130 lat, pamięć o rozpruwaczu kobiet jest wciąż żywa. Inspiruje pisarzy i twórców filmowych z całego świata, a do wschodniego Londynu ściąga pragnących dreszczyku emocji turystów.

Jeśli chcemy przejść się uliczkami, którymi chadzał Jack the Ripper, usiąść w pubie, w którym wypatrywał kolejnych ofiar, zobaczyć miejsca zbrodni - musimy wybrać się do Wchitechapel. Wiele miejsc odnajdziemy podczas zwykłego spaceru po dzielnicy, jeśli jednak chcemy przy okazji lepiej poznać historię Jack'a the Ripper skorzystajmy z pomocy przewodnika. Niektóre wycieczki śladami Kuby Rozpruwacza prowadzone są po zmroku, by zapewnić turystom jeszcze więcej emocji.