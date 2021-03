Erupcja wulkanu Sinabung. Słup popiołu osiągnął wysokość 5 km

Wulkan Sinabung budził się po 7 miesiącach

Aktywność wulkanu Sinabung znowu silnie wzrosła, co było dobrze widać we wtorek, 2 marca 2021 r. Jak podało Centrum Wulkanologii i Zmniejszania Zagrożeń Geologicznych, ostatnia tak potężna erupcja wydarzyła się w sierpniu 2020 r.

Opadająca warstwa popiołu pokryła kilkucentymetrową warstwą pola i domy w pobliżu wulkanu. Mieszkańcom wyspy zalecono, by nie zbliżali się do góry na odległość mniejszą niż 3 km. Mają też nosić maseczki, by nie wdychać popiołu. Dzięki wcześniejszym prognozom i wydanym w odpowiednim czasie ostrzeżeniom nikt nie został ranny.