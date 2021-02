Chorwacja. Życie pełne strachu w "dziurawej" wiosce

Mecencani to niewielka miejscowość w centralnej Chorwacji, o której istnieniu nie wie nawet wielu mieszańców kraju. Jednak od grudnia 2020 r. nazwa tej wioski często pojawia się w chorwackich mediach. Nic dziwnego – ok. 2 miesiące temu pojawiło się w niej ok. 90 lejów krasowych, o średnicy nawet 15 metrów.

Tego typu leje zazwyczaj powstają, kiedy kwaśna woda rozpuści podziemną warstwę skał, a gleba znajdująca się nad tymi skałami się zapadnie. Jednak tym razem to trzęsienia ziemi doprowadziły do powstania dziur.

Mieszańcy Mecencani żyją w niepewności

TVN Meteo przytoczyło historię jednej z mieszkanek Mecencani, przy której domu utworzyło się zapadlisko. Lokalne władze nakazały Andji Jelecevic opuścić dom. Zamieszkała w prowizorycznym domku-kontenerze, który postawiono na posesji jej sąsiadów. Ostrzeżono ją, że jeśli wróci do dawnego domu, to wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Stojan Kresojevic, inny mieszkaniec wioski, wciąż żyje w swoim nienaruszonym domu. Mężczyzna zaznacza jednak, że jemu i jego żonie towarzyszy nieustający niepokój. - Czujemy się bardzo niekomfortowo. Te dziury są dookoła nas, a niepewność o to, co stanie się dalej, nas wykańcza - mówi.

Trzęsienie ziemi w Chorwacji - możliwe wstrząsy wtórne

Eksperci cały czas monitorują okolicę, gdyż spodziewają się, że jeszcze przed wakacjami może dojść do wstrząsów wtórnych, które będą sprzyjały powstawaniu kolejnych lejów krasowych. Jest to fatalna wiadomość, ponieważ w tym okresie poziom wód podziemnych wzrasta do maksimum. Podnosi się też ich ciśnienie, co osłabia skały.