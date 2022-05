Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. Najpiękniejsze chronione obszary przyrodnicze w Polsce

21 maja obchodzimy Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. W całej Polsce objętych programem jest ok. 864 obszarów siedliskowych oraz ok. 145 ptasich. Łącznie zajmują ok. 20 proc. powierzchni lądowej naszego kraju i stale ich przybywa. Przedstawiamy jedne z najpiękniejszych terenów o ważnym znaczeniu przyrodniczym, które może podziwiać każdy turysta.