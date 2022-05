Pijany turysta zasnął na szlaku do Morskiego Oka. W plecaku niósł wódkę

Pijany turysta zasnął na szlaku w Tatrach

Jak informuje "Gazeta Krakowska", z Palenicy Białczańskiej do Polany Włosienicy mężczyzna dotarł fasiągiem. Gdy wysiadł z wozu, nie był w stanie ruszyć na szlak. - Mężczyzna był w stanie upojenia alkoholowego. Spał na krawężniku przy szlaku. Nie mogliśmy go tam zostawić, bo to byłoby niebezpieczne dla jego zdrowia i życia - mówi w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Edward Wlazło, komendant straży Tatrzańskiego Paru Narodowego