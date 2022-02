Ewakuacja plaży przy granicy z Rosją. Zabezpieczono 600-kilogramową minę

Jeśli znajdziemy niewybuch, pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, próbować przesuwać, ponieważ jakikolwiek ruch może spowodować wybuch. "Jest to realne zagrożenie dla życia. Odsuń się na bezpieczną odległość, a jeżeli znajdują się inne osoby w okolicy, poinformuj je o niebezpieczeństwie, aby również nie podchodziły do niewybuchu" - czytamy na stronie Policja.pl.