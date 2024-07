Fala upałów w europejskim kraju. Temperatura wzrośnie do ponad 40 st. C

Turyści nie stosuja się do zaleceń

Jak w poprzednich latach zauważały włoskie media, zarówno indywidualni turyści, jak i grupy wycieczkowe nie stosują się zazwyczaj do zaleceń, by nie przebywać pod gołym niebem w najgorętszej porze dnia. Włosi podkreślają, że do rzadkości należą wycieczki, które dostosowują program zwiedzania do nadzwyczaj trudnych warunków pogodowych.