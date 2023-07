Kolejna fala upałów uderza we Włochy. Niewyobrażalne temperatury za kilka dni

Poniedziałek 24 lipca przyniósł nad Włochy nowy antycyklon. Meteorolodzy nadali mu imię Charon bis. To wyjątkowe zjawisko, które przyniesie ekstremalne temperatury na południu kraju. Można się spodziewać nawet 45 st. C. w Apulii oraz 48 st. C na Sardynii.