Ferie 2021. W sklepach brakuje sanek. "Pracownicy tylko kręcą głowami"

Wraz z kolejnymi opadami śniegu w Polsce wzrosło zainteresowanie sprzętami zimowymi. Klienci udający się do sklepów sportowych czy hipermarketów, zasypują pracowników pytaniami o sanki czy jabłuszka do zjeżdżania. Niestety, w sklepach stacjonarnych jest to na chwilę obecną towar deficytowy. Ci, którzy nie zdążyli zakupić sanek na czas, mogą co najwyżej pozazdrościć lub zamówić w internecie i liczyć na to, że zanim przyjdą, to śnieg nie stopnieje.