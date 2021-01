Apel do rządu o otwarcie stoków narciarskich. "Chcemy na stok!"

Na Facebooku pojawiła się akcja o nazwie "Chcemy na stok!", za którą stoją właściciele kilkudziesięciu stacji narciarskich w Polsce. Wydarzenie ma być apelem do rządu o to, aby stoki narciarskie mogły od 18 stycznia zostać otwarte. "Zamknąć stoki to tak jak zamknąć lasy!" - czytamy w opisie wydarzenia na Facebooku.

Share

Wyciąg narciarski w Białce Tatrzańskiej Źródło: Getty Images